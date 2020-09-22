Son Dakika! Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı sonrası Bakan Koca vatandaşlardan istekte bulundu
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Son Dakika! Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı sonrası Bakan Koca vatandaşlardan istekte bulundu

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili adli sürecin başlatıldığını açıkladı ve vatandaşlardan sağlık çalışanlarına sevgi ve saygı göstermesini istedi.

22.09.2020 09:24 | Son Güncelleme: 22.09.2020 10:29

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına saldırı girişimi hakkında yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, adli sürecin başlatıldığını duyurdu ve "Toplumumuzdan isteğim şudur: Dünyanın en fedakâr sağlık çalışanları olduklarını bu salgın döneminde bir kez daha ispatlayan evlatlarınıza, dünyanın örnek alacağı sevgi ve saygıyı gösterelim" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi "Dün, 21 Eylül Pazartesi, akşam saatlerinde, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde çekilmiş görüntüler, son derece üzücü ve düşündürücüdür. Olay, belirteceğim şekilde gelişmiştir.

"İKİ HASTADAN AĞIR YARALI HAYATINI KAYBETTİ"

Ateşli silah yaralanması ile hastanemizin Acil Servisine aynı anda başvuran iki hastadan ağır yaralı A.Ö. canlandırma ünitesine alınmış ve fakat 1 saatten fazla süren müdahaleye rağmen maalesef kaybedilmiştir.

"ŞARTLARI ZORLAYARAK GİRMEK İSTENMESİ ENDİŞE YARATTI"

Acil Servis Sorumlu Hekimi, hastanın babasına üzücü bilgiyi vermiş; bunun üzerine, hasta yakınları, vefat etmiş olan hastalarını görmek için içeri girmek istemiştir. Kalabalık grubun canlandırma odasına, şartları zorlayarak girmek istemesi üzerine; görevli sağlık çalışanları, örneği çok görülen şiddet olaylarından bir yenisinin yaşanacağı endişesi ile kapıyı kapalı tutmaya ve hasta yakınlarını engellemeye çalışmıştır.

"ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

Hastane güvenliğimiz ve emniyet güçleri, olaya kısa sürede müdahale etmiş, adli süreç başlatılmıştır. Olayda hiçbir sağlık çalışanımız zarar görmemiştir. Ama olayın kendisi, hepimiz açısından güçlü uyarı değeri taşımaktadır. Nedenler çok açıktır.

"SAĞLIK ÇALIŞANINA ŞİDDET İNSANA SAYGI İLKESİNE AYKIRIDIR"

Şiddet olayları, nadir rastlanan olay değil, artık, her an muhtemel olaylar haline gelmeye başlamıştır. Sağlık çalışanına yönelik şiddet, en başta, uygarlığın temel ilkesi olan insana saygı ilkesine aykırıdır. İnsana saygı, insanca davranışlar içinde en insanca olanıdır.

Şiddet olaylarının, sağlık hizmetlerinin kalitesini kaçınılmaz biçimde düşüreceğini ise kabul etmek zorundayız. Bu yaralayıcı, tedirginlik uyandıran şiddet gerçeğini, toplum-devlet birlikteliğinde rehabilite etmek görevimizdir.

"YASAYI VE AHLAKI GÜÇLÜ TUTMALIYIZ"

Bakanlık olarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için, gerekli her zeminde çabamız kararlılıkla devam edecek. Çalışma arkadaşlarımıza destek vermeyi hep öncelik kabul edeceğiz. Tıpkı tıbbın hastaya karşı davranışımız için geliştirdiği meslek ahlakı gibi, sağlık çalışanına karşı davranış için de bir kültür oluşturulmasına ise toplumun duyarlı kesimleri, birlikte ön ayak olmak zorundayız. Hem yasayı hem ahlakı güçlü tutmalıyız.

BAKAN'IN BİR İSTEĞİ VAR

Toplumumuzdan isteğim şudur: Dünyanın en fedakâr sağlık çalışanları olduklarını bu salgın döneminde bir kez daha ispatlayan evlatlarınıza, dünyanın örnek alacağı sevgi ve saygıyı gösterelim. Sağlık çalışanlarımıza saygıyı bir insanlık kalitesi olarak görelim. İyi gün dostu her zaman bulunur. Kötü gün dostlarımız sağlık çalışanlarımızdır."

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Son Dakika! Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı sonrası Bakan Koca vatandaşlardan istekte bulundu

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (73)
MURAT ÇİFTÇİOĞLU: sağlık çalışanlarına ulaşım falan ücretsiz diye bir şey yok, hergün şehiriçine para veriyorum. lütfen öyle yalan yanlış yorum yapmayın. öğretmenler evde ama sağlıkçılardan daha çok maaş alıyor. sağlık çalışanları izin bile alamıyor pandemiden dolayı yasaktır. asgari ücrete yakın bir maaş alıyoruz. en iyi parayı alan doktorlardır.
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DOKTOR BAKANLIĞI: sağlıkçılar arasında en çok kıymet gören ve hemşirelerden falan 5 kat fazla maaş alan doktorlardır. hemşireler ebeler laborant röntgen tıbbı sekreter vs maaşları bir öğretmeninki kadar yoktur. sağlık bakanlığı doktor bakanlığı olmuş. 1 saat fazla mesai yapsak saati 6 tl ancak 1 doktorun saati 25 tl doktor fazla alsın ama fark çok çok fazla ve bu adaletsizliğe son verilmelidir. sağlık çalışanları gerçekten çok mağdur. öğretmenler evde yatıp maaş alıyor ama sağlıkçı bu dönemde izin alması bile yasaktır
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İŞÇİ: Hastanede çalışan temizlik personeline neden ek ödeme yok kovidin içinde olan hastayla birebir temasta olan onlar eyyyy sağlık bakanı bu ayırım bir son verin. Hastanelerde sadece Dr hemşire yok
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