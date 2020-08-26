Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
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Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı

Son dakika: Ankara'da koronavirüsle mücadele kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı. Düğün ve nikahlar ise 1 saatte tamamlanacak.

26.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:24

Ankara Valiliği, artan koronavirüs vaka sayılarının ardından kentte yeni önlemleri hayata geçirmeye devam ediyor. Başkent'te nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi toplu etkinlikler yasaklandı. Düğün ve nikah törenleri ise 1 saat içerisinde tamamlanacak.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak koronavirüs salgınıyla ilgili bir takım kararlar aldı.

Toplantıda alınan kararlar şu şekilde:

- Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek,

- Düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması sağlanacak,

- Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeni fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak,

- Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek­ içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılması durdurulacak,

- Bu şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecek,

- Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklanacak,

- Düğün ve nikah yapacak olanlar, 48 saat öncesinden en yakın polis veya jandarma karakoluna yazılı başvuruda bulunacak. Başvuruyu alan kolluk biriminin öncelikle kendi kurumundan, bu mümkün olmuyorsa kaymakamlık vasıtasıyla diğer kurumlardan (zabıta vb.) her düğün veya nikah merasimine en az bir kamu görevlisi görevlendirilecek, denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek,

- İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda, bu kararla düzenlenen hususlar dışında İçişleri Bakanlığının Genelgeleri doğrultusunda alınan Kurulumuz Kararları ile Sağlık Bakanlığı Covid­-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilecek,

- Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek ­içecek (paketli su servisi hariç) ikramı durdurulacak.

14 İLDE ETKİNLİKLERE KISITLAMA GETİRİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı'nın dün yayınladığı yeni genelgeye göre; 26 Ağustos tarihinden itibaren Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya,Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere kısıtlama getirilmişti.

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Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Haber Yorumları (11)
ZATEN: Olmaması gerekiyo düğünler
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SADECE İNSAN: Vakaların az olduğu dönemde ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanıpta 1 temmuz sonrası eski adetlere göre düğün ve taziyeye devam eden virüs yokmuşcasına tatil bölgelerinde gününü gün eden duyarlı(!) ve anlayışlı(!) halkımıza teşekkür ediyoruz. Bütün sene dikkat edip pandemi süresince hayatını kısıtlı yaşayan herkesin vebali üstünüze, bu dünyada çıkmaz ama ahirette hesabını verirsiniz. . . Umarım bundan sonra toplu yapılan organizasyonlar yasaklanır ve katı kurallar, cezalar uygulanır. . .
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TAMER: Allah binbir belanızı versin Allah kahretsin sizi
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