Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu Son dakika: Ankara'da 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Beypazarı ilçesine düştü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu.

Ankara'da uçuşunu gerçekleştiren Hürkuş isimli eğitim uçağı, Beypazarı ilçesinde düştü. Bölgedekilerin ihbarı üzerine çok sayıda sağlık ekibi kaza yerine sevk edildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'den de kazayla ilgili açıklama geldi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi'nde eğitim uçağı düştü. Hürkuş uçağının içinde bulunan 2 pilotun, paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi.

TUSAŞ'TAN AÇIKLAMA VAR

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamada, "Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir. Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz." denildi.