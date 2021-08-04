Son Dakika: Ankara'da hastanede yangın! Ankara'da yangın! Ankara'da nerelerde yangın çıktı?

8 gündür Türkiye'nin birçok kesiminde devam eden yangınlar vatandaşlarda paniğe sebep oldu. Sosyal medyada yangın ile ilgili binlerce haber yapıldı. Bugün ise Ankara'da yangın haberleri yayıldı. Peki, Son Dakika: Ankara hastanede yangın! Ankara'da yangın! Ankara'da nerelerde yangın çıktı?