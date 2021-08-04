Son Dakika: Ankara'da hastanede yangın! Ankara'da yangın! Ankara'da nerelerde yangın çıktı?
8 gündür Türkiye'nin birçok kesiminde devam eden yangınlar vatandaşlarda paniğe sebep oldu. Sosyal medyada yangın ile ilgili binlerce haber yapıldı. Bugün ise Ankara'da yangın haberleri yayıldı. Peki, Son Dakika: Ankara hastanede yangın! Ankara'da yangın! Ankara'da nerelerde yangın çıktı?
Ankara'da nerede yangın var? Ankara'da yangın söndürüldü mü? Son Dakika: Ankara hastanede yangın! Ankara'da yangın! Ankara'da nerelerde yangın çıktı?
ANKARA HASTANEDE YANGIN!
Ankara YHT Gar binası yanındaki bir hastane inşaatında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yüksek Askerî Şûra üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada çıkan yangının dumanı, ziyaret sırasında kaydedilen görüntülere de yansıdı. Öte yandan Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada alevlerin kontrol altına alındığı belirtildi.
Ankara Valisi Şahin: "Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir."