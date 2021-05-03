Devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
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Devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Aydın Acar'ın (55) kullandığı 06 AY 7628 plakalı otomobil, Aşağı Çavundur Mahallesi Yukarı Çavundur Grup Yolu üzerindeki TOKİ konutları mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince, sürücü Acar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Emine Gümüş ve Güllü Karakuş ise ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın, Acar'ın evine yaklaşık 100 metre uzaklıkta meydana geldiği öğrenilirken, Acar'a ait olduğu belirtilen köpeğin, cesedin ve aracın yanından ayrılmadığı görüldü.

Devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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