Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı
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Ankara Valiliği, Ankara, Güncel

Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı

Son dakika: Ankara Valiliği, Kovid-19 salgınıyla ilgili uygulanan tedbirler kapsamında kent genelinde çocukların market ve pazar yerlerine girmesini yasakladı.

29.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:48
Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı

Ankara Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çocukların market ve pazar yerlerine girmelerinin yasaklandığını duyurdu.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Ankara il genelinde pazar yerleri ve hiper, süper ve küçük marketler dahil her türden alışveriş mekanlarına çocukların girişi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 27.03.2020 Tarih ve 2020/11 kararı gereğince yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

BİR YASAK DA TAKSİLERE GELDİ

Öte yandan Valilikten yapılan açıklamada, "Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İlimizde, Taksi ve benzeri araçların şehirler arası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu taşıması yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DA DA YASAKLANMIŞTI

Aynı kararı dün akşam saatlerinde İstanbul Valiliği de almıştı. Taksilerin şehirler arası ulaşım aracına dönüşmesini engelleme yönündeki kararını duyuran Valilik ayrıca vatandaşların market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararı alındı.

Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı

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Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı

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