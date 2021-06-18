Son dakika! Ankara'da bir kişi otomobilde ölü bulundu
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Son dakika! Ankara'da bir kişi otomobilde ölü bulundu

Son dakika! Ankara'da bir kişi otomobilde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ankara'nın Keçiören İlçesinde bir kişi otomobilinde ölü olarak bulundu.

Ankara'nın Keçiören İlçesinde bir kişi otomobilinde ölü olarak bulundu.

Olay, Keçiören İlçesi Ovacık Mahallesi 572'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişinin sokak üzerindeki 40 AAR 371 plakalı otomobilin içerisinde hareketsiz şekilde durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Cengiz Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Cengiz Y.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - ANKARA

Son dakika! Ankara'da bir kişi otomobilde ölü bulundu
Son dakika! Ankara'da bir kişi otomobilde ölü bulundu
Son dakika! Ankara'da bir kişi otomobilde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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