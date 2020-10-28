Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında resen soruşturma
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Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında resen soruşturma

28.10.2020 12:24 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:39
Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında resen soruşturma

Son dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yayın dolayısıyla Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında resen soruşturma başlattı.

İslam'ı ve Müslümanları hedef alan çirkin karikatürleri ile bilinen Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Derginin Erdoğan'a yönelik yaptığı ahlaksız saldırı tüm Türkiye tarafından kınanırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili olarak harekete geçti.

Savcılık, mizahın arkasına saklanarak çirkin bir şekilde Erdoğan'a saldıran dergi yetkilileri hakkında resen soruşturma başlattı.

Ayrıntılar geliyor...

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