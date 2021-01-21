Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun başvurusuna ikinci kez ihlal kararı verdi
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Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun başvurusuna ikinci kez ihlal kararı verdi

21.01.2021 12:26 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:02

Son dakika! Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında daha önce verilen ihlal kararının uygulanmadığı gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruda yeniden ihlal kararı verdi.

Enis Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 20 Eylül 2018'de Berberoğlu'nun hapis cezasını onamış, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar vermişti.

MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Yargıtay kararı üzerine tahliye edilen Enis Berberoğlu hakkındaki kesinleşmiş ceza, TBMM Genel Kurulu'nda 4 Haziran 2020'de okunmuş ve CHP'li Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü. Ertesi gün gözaltına alınan Berberoğlu, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, aynı gün koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkarılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru yapan Enis Berberoğlu ile ilgili 17 Eylül'de "hak ihlali" kararı vermiş ve Berberoğlu'nun İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanmasına yönelik hüküm kurmuştu.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARA BAĞLADI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Ekim'de verdiği kararla, talebin yerindelik denetimi kapsamında kalması sebebiyle yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığını oy birliğiyle kararlaştırmıştı. Bu karar üzerine Berberoğlu'nun avukatları bir kez daha Anaya Mahkemesi'nin yolunu tuttu. CHP'li Enis Berberoğlu'nun ihlal kararının yerine getirilmemesi nedeniyle "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının" ihlal edildiğine ilişkin başvuruyu Anayasa Mahkemesi bugün karara bağladı.

Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında daha önce verilen ihlal kararının uygulanmadığı gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruda yeniden ihlal kararı verdi.

Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun başvurusuna ikinci kez ihlal kararı verdi
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