Son Dakika: Montrö Bildirisi'ne imza atan 103 emekli amiral için 12'şer yıl hapis talebi

4 Nisan Bildirisi ya da 103 Emekli Amiral Bildirisi olarak geçen bildiri, uzun süre gündem yaratmıştı. 4 Nisan 2021 tarihinde Türk Deniz Kuvvetlerinden emekli olmuş 103 amiral tarafından yazılan mektupta, Türkiye'nin denizlerdeki politikalarına ilişkin çeşitli uyarılarda bulunuldu. Amirallerin bildirisinde Kanal İstanbul projesi ve Atatürk ilke ve devrimlerine ikaz ve atıfta bulunularak, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne uyulması istendi. Emekli amirallerin hükümete yönelik bu uyarısı, hükümet üyeleri tarafından "darbe teşebbüsü" olarak değerlendirildi. Olayın ardından başta "Mavi Vatan'ın fikir babası" olarak anılan Cem Gürdeniz olmak üzere birçok amiral tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu olayla ilgili iddianameyi hazırladı. Savcılık tarafından düzenlenen iddianamede 103 emekli amiral hakkında "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma'" 12'şer yıl hapis cezası verilmesi talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Emekli amiraller tarafından 4 Nisan gece saat 03.00 sularında Montrö Bildirisi yayınlandı. Bildiride, hükümete yönelik "Montrö'ye ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına uyun" çağrısı yapıldı. Bildirinin ardından 5 Nisan 2021 tarihinde gözaltına alınan emekli amiraller ifade vermek için Ankara Emniyet Genel Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınan 10 amiralden 6'sı İstanbul, 2'si Ankara diğer 2'si ise Kocaeli'de gözaltına alındı. Aynı gün 81 ilde 910 dernek, 408 vakıf, 27 üniversite, 114 oda, 550 sendika, 46 federasyon emekli amirallerin yayımladığı bildiri için suç duyurusunda bulundu.

LOJMAN VE KORUMA HAKLARI İPTAL EDİLDİ

Yargı çerçevesinde alınan ilk karar emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edilmesi oldu. Arından amirallerin evleri arandı ve dijital materyallerine el koyuldu. 8 Nisan tarihinde ise gözaltına alınan 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin 4 gün uzatılması talebiyle adliyeye sevk edildi. 13 Nisan tarihinde ise gözaltına alınan tüm emekli amiraller adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 22 Nisan tarihinde ise şüpheli bulunan 6 emekli amiral serbest bırakıldı. Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili iddianameyi tamamladı.

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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