Son dakika! Amcasını öldürdüğü ortaya çıktı, müebbet hapse çarptırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Amcasını öldürdüğü ortaya çıktı, müebbet hapse çarptırıldı

21.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:33
Son dakika! Amcasını öldürdüğü ortaya çıktı, müebbet hapse çarptırıldı

Son dakika haberi: ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yol kenarında kanlar içinde bularak hastaneye getirdiğini iddia ettiği amcasını arazi anlaşmazlığı nedeniyle dövüp öldürdüğü ortaya çıkan Ömer Er (32), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yol kenarında kanlar içinde bularak hastaneye getirdiğini iddia ettiği amcasını arazi anlaşmazlığı nedeniyle dövüp öldürdüğü ortaya çıkan Ömer Er (32), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 11 Haziran 2019'da Ereğli ilçesinde meydana geldi. Uzunçayır Mahallesi'nde yaşayan Recep Er, yeğeni Ömer Er tarafından ağır yaralı olarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Dövüldüğü değerlendirilen Recep Er, hayatını kaybetti. Şüphe üzerine gözaltına alınan Ömer Er, ilk ifadesinde amcası Recep Er'i yolda kanlar içinde bulduğunu ve vakit kaybetmeden hastaneye getirdiğini söyledi. Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı soruşturmanın arından Ömer Er'in arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcası Recep Er'i döverek öldürdüğü ortaya çıktı.

Tutuklanan Recep Er hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ereğli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Ömer Er, amcasını öldürdüğünü reddedip, "Ben işlemediğim bir suç yüzünden ceza infaz kurumunda yatmaktayım. Ben kesinlikle suçu işlemedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, alınan raporlar, duruşmalardaki çelişkili ifadeleri ve toplanan delilleri dikkate alarak Ömer Er'in üzerine atılı suçu işlediğine kanaat getirerek müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.


Son dakika! Amcasını öldürdüğü ortaya çıktı, müebbet hapse çarptırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Cemre Kemer Demet Özdemir Jennifer Lopez Seren Serengil
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Ersun Yanal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Amcasını öldürdüğü ortaya çıktı, müebbet hapse çarptırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 13:57:56. #1.15#
title