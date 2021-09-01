Son dakika: Ambulans helikopter 56 yaşındaki hasta için indi

Gelen son dakika haberine göre Ambulans helikopter 56 yaşındaki hasta için indi Gümüşhane'de yoğun bakım servisinde tedavi edilen ve ameliyat olması gereken bir hasta ambulans helikopterle alınarak ambulans uçakla İstanbul'a götürülmek üzere Erzurum'a nakledildi.