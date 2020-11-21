Son Dakika | AMASYA/ORDU - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Edinilen son dakika haberine göre Amasya merkez ve Taşova ilçesindeki boş cadde ve meydanlar Polis ekiplerinin uygulaması Ordu'da cadde, meydan ve sokaklar Zabıta ekiplerin denetim yapması Paket servisi yapan işyerlerinin açık olması AMASYA/ORDU - Türkiye genelinde hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk...