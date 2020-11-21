Son Dakika | AMASYA/ORDU - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Son Dakika | AMASYA/ORDU - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

21.11.2020 22:57 | Son Güncelleme: 21.11.2020 23:02

Edinilen son dakika haberine göre Amasya merkez ve Taşova ilçesindeki boş cadde ve meydanlar Polis ekiplerinin uygulaması Ordu'da cadde, meydan ve sokaklar Zabıta ekiplerin denetim yapması Paket servisi yapan işyerlerinin açık olması AMASYA/ORDU - Türkiye genelinde hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk...

Amasya merkez ve Taşova ilçesindeki boş cadde ve meydanlar

Polis ekiplerinin uygulaması

Ordu'da cadde, meydan ve sokaklar

Zabıta ekiplerin denetim yapması

Paket servisi yapan işyerlerinin açık olması AMASYA/ORDU - Türkiye genelinde hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gecesi Amasya merkez ve Taşova ilçesi ile Ordu'da sokaklar boş kaldı.

Son Dakika | AMASYA/ORDU - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son Dakika | AMASYA/ORDU - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son Dakika | AMASYA/ORDU - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son Dakika | AMASYA/ORDU - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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Son dakika haberi | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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