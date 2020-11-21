Son Dakika | AMASYA/ORDU - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
21.11.2020 22:57 | Son Güncelleme: 21.11.2020 23:02
Edinilen son dakika haberine göre Amasya merkez ve Taşova ilçesindeki boş cadde ve meydanlar Polis ekiplerinin uygulaması Ordu'da cadde, meydan ve sokaklar Zabıta ekiplerin denetim yapması Paket servisi yapan işyerlerinin açık olması AMASYA/ORDU - Türkiye genelinde hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk...
Amasya merkez ve Taşova ilçesindeki boş cadde ve meydanlar
Polis ekiplerinin uygulaması
Ordu'da cadde, meydan ve sokaklar
Zabıta ekiplerin denetim yapması
Paket servisi yapan işyerlerinin açık olması AMASYA/ORDU - Türkiye genelinde hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gecesi Amasya merkez ve Taşova ilçesi ile Ordu'da sokaklar boş kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk