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Son dakika... Amasya'da 2 trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel
Son dakika... Amasya'da 2 trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Amasya'nın Taşova ve Suluova ilçelerinde meydana gelen 2 trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Amasya'nın Taşova ve Suluova ilçelerinde meydana gelen 2 trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Taşova ilçesinde, Niyazi Önder'in (69) kullandığı 60 KR 029 plakalı traktör, Kumluca köyünde devrildi.

Traktörün altında kalan Önder, olay yerinde hayatını kaybetti. Önder'in cenazesi Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil dereye devrildi

Suluova ilçesinde Ferhat Eski (18) yönetimindeki 05 ABS 435 plakalı otomobil, Bayırlı köyü yakınlarında dereye devrildi.

Kazada, sürücü ile yanındaki Fatih Eski (21) yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Suluova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri
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