Son dakika... Altyapı Yatırımları ve Genel Müdürlüğünden Güvenpark açıklaması
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Son dakika... Altyapı Yatırımları ve Genel Müdürlüğünden Güvenpark açıklaması

Son dakika... Altyapı Yatırımları ve Genel Müdürlüğünden Güvenpark açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Yatırımları ve Genel Müdürlüğü, Ankara Güvenpark'ta oluşan göçük hakkında açıklama yayımladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Yatırımları ve Genel Müdürlüğü, Ankara Güvenpark'ta oluşan göçük hakkında açıklama yayımladı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan ve en işlek parklardan biri olan Güvenpark'ta bugün öğle saatlerinde 15 metre çapında bir göçük meydana geldi. Göçüğün ardından güvenlik güçleri çevre kontrolünü almak için göçüğün etrafını emniyet şeridi ile kapattı.

Olayın ardından Altyapı Yatırımları ve Genel Müdürlüğü olaya ilişkin açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapımı devam eden AKM-Gar-KızıIay Metrosunun Kızılay istasyonunda, merdiven tünelinin kazısı sırasında zeminde boşalma meydana gelmiştir.

Park içinde, yüzeyde yaklaşık 15 metre çaplı bir çukur oluşmuştur. Herhangi bir can ve mal kaybı olmadan tedbirler hızlıca alınmıştır. Çevre emniyet tedbirleri de alınarak, zemin boşalmasından kaynaklı oluşan boşluğun betonla doldurulma faaliyetine başlanmıştır."

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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