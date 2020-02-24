Son Dakika: Almanya'da karnaval yürüyüşüne araçla düzenlenen saldırıda 15 kişi yaralandı
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Son Dakika: Almanya'da karnaval yürüyüşüne araçla düzenlenen saldırıda 15 kişi yaralandı

Son dakika: Almanya'nın Kassel kentindeki karnaval yürüyüşüne araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 15 kişi yaralandı. Sürücünün ise gözaltına alındığı açıklandı.

24.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:18
Son Dakika: Almanya'da karnaval yürüyüşüne araçla düzenlenen saldırıda 15 kişi yaralandı

'da geçen hafta nargile kafeye düzenlenen terör saldırı sonrası bu kez kentindeki karnaval festivaline saldırı düzenlendi. Polis sözcüsü, bir aracın karnaval yürüyüşüne daldığını söyledi.

EN AZ 15 YARALI VAR

Yerel medya çok sayıda yaralı olduğunu bildiriyor. Bild gazetesi, yaralı sayısını en az 15 olarak verdi. Polis, araç sürücüsünün gözaltına alındığını belirtti.

ÖNCEKİ SALDIRIDA 10 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Hanau kentinde 19 Şubat gecesi iki kafeye silahla düzenlenen ırkçı terör saldırısında aralarında 5 Türk'ün de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.


Haber Videosu

: Son Dakika: Almanya'da bir karnaval yürüyüşüne araçla saldırı düzenlendi
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