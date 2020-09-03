Son dakika: Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu Son dakika: Alman medyası, Solingen kentindeki bir evde beş çocuğun cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. Çocukların kimliği ve ölüm nedeniyle ilgili araştırma yapılıyor.

Almanya'nın Solingen şehrinde bir evde beş çocuğun cansız bedeni bulundu. Ekipler, çocukların ölüm sebebini ve kimliklerini tespit etmek için inceleme başlattı. ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR Ülkenin Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Solingen şehrinde yaşanan olay şok etkisi yarattı. Bir apartmana ihbar üzerine giden ekipler, beş çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın nedeni bilinmezken polis sözcüsü trajik olayın bugün meydana geldiğini bildirdi. Solingen polisi ayrıca, Hasselstrasse semtinde yaşanan acı olayla ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Hayatını kaybeden çocukların kimlikleri henüz tespit edilmedi. Ayrıntılar geliyor...