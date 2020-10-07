Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var, müttefik olarak gerekeni yerine getiririz
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Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var, müttefik olarak gerekeni yerine getiririz

07.10.2020 11:13 | Son Güncelleme: 07.10.2020 11:56

Son dakika! Rusya Lideri Putin, Ermenistan'ın KGAÖ üyesi olduğunu anımsatıp "Rusya anlaşma çerçevesinde sorumluluklarını her zaman yerine getirir. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la sürekli temas halindeyim. Müttefik olarak sorumluluklarımızı yerine getirmemiz konusunda bir soru işareti yok" dedi.

Putin, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e açıklamalarda bulunarak Ermenistan saldırıları nedeniyle Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde başlayan çatışmalara dair değerlendirmeler yaptı.

"ENDİŞELİYİZ"

Karabağ'da yaşananların "trajedi" olduğunu savunan Putin, "Çok endişeliyiz çünkü Azerbaycan, Ermenistan ve Dağlık Karabağ, buralarda yaşayan tüm insanlar bize yabancı değiller. Rusya'da yaklaşık 2 milyon Azerbaycanlı ve bundan daha fazla da Ermeni yaşıyor. Çok sayıda Rus vatandaşı, bu ülkelerle dostane ve akrabalık ilişkileri sürdürüyor. Bu elbette büyük bir trajedi. İnsanlar ölüyor. İki taraftan da büyük kayıplar var." ifadelerini kullandı.

ATEŞKES ÇAĞRISI YAPTI

Çatışmaların yakın zamanda sona ereceğini umduklarını belirten Putin, "Mümkün olan en kısa zamanda ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

"PAŞİNYAN'LA TEMAS HALİNDEYİM"

Ermenistan'ın KGAÖ üyesi olduğunu anımsatan Putin, şunları kaydetti: "Bu anlaşma çerçevesinde Ermenistan'a karşı belirli sorumluluklarımız var. Bu çatışmalar, Ermenistan toprağında yapılmıyor. Rusya anlaşma çerçevesinde sorumluluklarını her zaman yerine getirir. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la sürekli temas halindeyim. Rusya'nın müttefik olarak sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda bir soru işareti yok"

Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var, müttefik olarak gerekeni yerine getiririz
Haber Yorumları (8)
AHMET: bu piton yılanı bir gün ruslar tarafından öyle bir öldürülecek ki, bütün dünyaya örnek olacak. muhalifleri tek tek zehirleyen, ukraynalıları zehirleyen bir çok kimseyi suikast ile öldüren bu melun inşaallah aynı şekilde kendiside ölecektir.
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ALİ VELİ: 30 yıldır Azerbaycan Türklerine karşı yapılan soykırıma, işgale, zulme, sürgüne karşı endişe duymadınız. . Bir müddet daha endişe duymayın.
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AKILLI OL PUTIN: putın aklllı ol bırak bu ıse karısma neyın endısesı duyuyorsun aynısını rusya yapsalar ne yapardın karabag dan defoluncaya kadar surecek ateskes yok ermenı cınayet sebekesı çekılınceye kadar devam edecez
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