Son Dakika: Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti! Selçuk Tektaş kaç yaşında? Selçuk Tektaş kimdir?
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş bir süredir tedavi koronavirüs ile mücadele ediyordu. Dün gece ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş kaç yaşında? Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş evli mi? Selçuk Tektaş'ın çocuğu var mı? Alişan! Buse Varol!
Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş kaç yaşında? Selçuk Tektaş kimdir?
SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumludur. Geçtiğimiz günlerde 39. yaşını kutlayan Selçuk Teştaş evlidir ve iki kız babasıdır. 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş şarkıcı Alişan'ın menajeriliğini yapmaktadır.