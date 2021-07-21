Son Dakika: Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti! Selçuk Tektaş kaç yaşında? Selçuk Tektaş kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti! Selçuk Tektaş kaç yaşında? Selçuk Tektaş kimdir?

Son Dakika: Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti! Selçuk Tektaş kaç yaşında? Selçuk Tektaş kimdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş bir süredir tedavi koronavirüs ile mücadele ediyordu. Dün gece ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş kaç yaşında? Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş evli mi? Selçuk Tektaş'ın çocuğu var mı? Alişan! Buse Varol!

Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş kaç yaşında? Selçuk Tektaş kimdir?

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumludur. Geçtiğimiz günlerde 39. yaşını kutlayan Selçuk Teştaş evlidir ve iki kız babasıdır. 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş şarkıcı Alişan'ın menajeriliğini yapmaktadır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ersin Tatar Mustafa Varank Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Acun Ilıcalı Kadir Doğulu
Spor Aytaç Kara Mesut Özil Metin Oktay Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti! Selçuk Tektaş kaç yaşında? Selçuk Tektaş kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 07:14:36. #1.14#

title