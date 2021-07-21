Son Dakika: Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti! Selçuk Tektaş kaç yaşında? Selçuk Tektaş kimdir?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş bir süredir tedavi koronavirüs ile mücadele ediyordu. Dün gece ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş kaç yaşında? Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş evli mi? Selçuk Tektaş'ın çocuğu var mı? Alişan! Buse Varol!