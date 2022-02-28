Son dakika! Alihan'ın ölümüyle ilgili yargılanan dedesi: Kim torununu öldürmek ister?

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, tartıştığı torunu Alihan Gölbaşı'nı (22) bıçaklayarak öldüren Ali Gölbaşı (58), ilk duruşmada "Bana küfretti, yüzüme tokat attı. Kim torununu öldürmek ister ki?" diyerek savunma yaptı.

Olay, geçen yıl Kasım ayında, Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Sevili Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ali Gölbaşı ile torunu Alihan Gölbaşı tartıştı. Dede Gölbaşı, torunu Alihan'ı bıçakla yaraladı. Alihan Gölbaşı, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Ali Gölbaşı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ali Gölbaşı hakkında 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Ali Gölbaşı ve avukatı hazır bulundu.

Bu arada Alihan Gölbaşı hakkında, Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dedesi ve babaannesine karşı 'konutta silahlı yağma' suçundan dava olduğu öğrenildi.