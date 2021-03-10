Son Dakika: Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı! Ali Erbaş sağlık durumu! Ali Erbaş kim?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hastaneye kaldırılan Ali Erbaş sağlık durumu! Ali Erbaş kim?Ali Erbaş korona! Ali Erbaş kimdir, kaç yaşında?

ALİ ERBAŞ SAĞLIK DURUMU

Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Tedbir amaçlı hastanede tutulan Erbaş'ın, tedavi sürecinin hafif semptomlarla ilerlediği kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyuran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,hastaneye kaldırılmıştı. Erbaş'ın sağlık süreciyle ilgili son durumu da belli oldu.

ALİ ERBAŞ KORONA

Hastaneye tedbir amaçlı kaldırıldığı bilgisini paylaşan Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Erbaş'ın tedavi sürecinin hafif semptomlarla ilerlediğini kaydetti. Erbaş gibi Twitter'dan paylaşım yapan Orhan, durumunun oldukça iyi olduğunu söyledi.

ALİ ERBAŞ KİMDİR?

Ali Erbaş (d. 1961; Kabadüz, Ordu), Türk akademisyen ve Diyanet İşleri Başkanı. 1980'de Sakarya İmam-Hatip Lisesi'nden, 1984'te ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1987'de Tefsir Anabilim Dalında "Kur'an'daki Tekrarlar" isimli teziyle Yüksek Lisansını, 1993'te ise Dinler Tarihi Anabilim Dalında "İlâhî Dinlerde Melek İnancı" isimli teziyle doktorasını tamamlamıştır. 1998'de doçent unvanını almıştır. 1997 yılından 2002 yılına kadar Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Burada çalışırken, 2004 yılında profesör unvanını almıştır. 2006-2011 yılları arasında ise iki dönem olmak üzere dekanlık görevini üstlenmiştir. Kendisi ayrıca ''Fetullahçı Terör Örgütü'' ile ilişkili olan KADİP/Kültürlerarası Diyalog Platformu'nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Bununla beraber ''FETÖ'' davaları kapsamında kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nin toplantılarına da katılmıştır.