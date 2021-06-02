Son Dakika | 'Aleyna Çakır' davasında tanığa zorla getirilme kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | 'Aleyna Çakır' davasında tanığa zorla getirilme kararı

Son Dakika | 'Aleyna Çakır' davasında tanığa zorla getirilme kararı
Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ANKARA'da, 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'i (21) ölümünden önce darbetmesiyle ilgili sevgilisi Ümitcan Uygun hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından açılan davada, çağrılara rağmen duruşmalara katılmayan tanık Merve A.'nın zorla getirilmesine karar verildi.

ANKARA'da, 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'i (21) ölümünden önce darbetmesiyle ilgili sevgilisi Ümitcan Uygun hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından açılan davada, çağrılara rağmen duruşmalara katılmayan tanık Merve A.'nın zorla getirilmesine karar verildi.

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı. Sema Esen, ölümünden yaklaşık 3 ay önce, 17 Nisan'da kendisine şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada canlı yayınlayan Uygun hakkında şikayetçi olmuştu. Bu soruşturma kapsamında da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Uygun ve o sırada evde bulunun arkadaşı Enes Ö. hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.  

MÜTALAA TALEBİHakkında farklı suçlamalarla çok sayıda soruşturma olan, sosyal medyada uyuşturucu kullanırken, çekilen görüntüleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ümitcan Uygun'un Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Ümitcan Uygun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Sema Esen'in ağabeyi Himmet Esen ve taraf avukatları da katıldı. Söz alan Esen ailesinin avukatları, dosyaya giren belgelerin maddi gerçeği ortaya çıkardığını, internet aboneliği ile ilgili istenilen belgenin, davanın seyrini değiştirmeyeceğini belirterek, mahkemeden mütalaanın açıklanmasını talep etti. Sanık avukatı ise evin Ümitcan Uygun tarafından kiralandığını, bununla ilgili ev sahibinin ifadesinin dosyada mevcut olduğunu belirtip, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesini istedi. TANIK MERVE İÇİN ZORLA GETİRİLME KARARI

Mahkeme heyeti, tanık Sevilay A.'nın dinlenmesinin dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle dinlenmesinden vazgeçilmesine, olay anında evde bulunan ve çağrılara rağmen duruşmalara katılmayan tanık Merve A.'nın ise adresinin tespit edilerek, zorla getirilmesi için kolluğa müzekkere yazılmasına karar verdi. Duruşma, ertelendi.


Son Dakika | 'Aleyna Çakır' davasında tanığa zorla getirilme kararı
Son Dakika | 'Aleyna Çakır' davasında tanığa zorla getirilme kararı
Son Dakika | 'Aleyna Çakır' davasında tanığa zorla getirilme kararı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (2)
Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzisyenlere 3 bin liralık destek paketinin süresini 1 ay daha uzattı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzisyenlere 3 bin liralık destek paketinin süresini 1 ay daha uzattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Ziya Selçuk Adnan Menderes İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Seda Sayan İlker Kaleli Kenan Doğulu
Spor Gervinho Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | 'Aleyna Çakır' davasında tanığa zorla getirilme kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 12:57:38. #1.14#

title