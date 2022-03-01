Son dakika... ALANYA'DA SAHTE İÇKİ ÜRETİLEN EVE JANDARMA BASKINI

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarma operasyonunda evde 853 litre sahte içki ele geçirildi.

Kargıcak mahallesinde oturan K.K.'nın evinde sahte içki ürettiği bilgisinin alınması üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Evde yapılan incelemede, alkol üretimi için kullanılan arıtma sistemi, 130 litre viski, 150 litre şarap, 170 litre bira, 200 litre rakı, 200 litre brendi, 3 litre tekila olmak üzere 853 litre sahte içki ele geçirildi. 22 litre etil alkol ve 200 litre damıtılmaya suma ele geçirildi. K.K. gözaltına alındı.