AKSARAY'DA LASTİĞİ PATLAYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ 6'SI ÇOCUK 9 YARALI
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AKSARAY'DA LASTİĞİ PATLAYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ 6'SI ÇOCUK 9 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY'da, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, şarampole devrilen minibüsteki 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.

AKSARAY'da, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, şarampole devrilen minibüsteki 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Aksaray- Ankara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan Gaziantep'e giden Mustafa Masaler (55) yönetimindeki 54 BU 098 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Mustafa Masaler ile araçta bulunan Elif Kaplı (32), Orhan Can Kaplı (38), Muharrem Kaplı (8), Cuma Yıldız (16), Ender Özbulut (13), Can Uçar (13), Caner Kaplı (9) ve Tülin Kaplı (6) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hafif yaralanan Orhan Can Kaplı, İstanbul'dan Gaziantep'e gidiyorduk ve bir anda teker patladı. Ne olduğunu bile anlayamadan araç devrildi. Araçta 9 kişi vardık ve evimize gidiyorduk. Şükür ki ölüm yok, yaralı kurtulduk dedi.

AKSARAY'DA LASTİĞİ PATLAYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ 6'SI ÇOCUK 9 YARALI
AKSARAY'DA LASTİĞİ PATLAYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ 6'SI ÇOCUK 9 YARALI
AKSARAY'DA LASTİĞİ PATLAYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ 6'SI ÇOCUK 9 YARALI
AKSARAY'DA LASTİĞİ PATLAYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ 6'SI ÇOCUK 9 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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AKSARAY'DA LASTİĞİ PATLAYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ 6'SI ÇOCUK 9 YARALI - Haberler
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