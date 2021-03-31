Son dakika haberleri! Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk öldü

Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Aksaray'da kamyonun çarptığı bisiklet süren 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi sahte kimlikle yakalandı
Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi sahte kimlikle yakalandı

Aksaray'da kamyonun çarptığı bisiklet süren 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Uğur Özkan idaresindeki 06 DTH 04 plakalı kamyon, Aksaray-Ankara kara yolu Ağaçlı Kavşağı'nda bisikletli Yusuf Bayrak'a çarptı.

Kazada yaralanan Bayrak, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı Bayrak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü Özkan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk öldü
Son dakika haberleri! Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk öldü
Son dakika haberleri! Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk öldü
Son dakika haberleri! Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal İhsan Yavuz Ali İhsan Su Özlem Zengin Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor Ersun Yanal Caner Erkin İsmail Kartal Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 23:07:28. #1.16#
title