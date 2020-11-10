Son Dakika | Aksaray'da camilerdeki yardım kutularını çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı
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Son Dakika | Aksaray'da camilerdeki yardım kutularını çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı

10.11.2020 14:35 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:38
Son Dakika | Aksaray'da camilerdeki yardım kutularını çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Aksaray'da camilerin yardım kutusunu çaldığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Aksaray'da camilerin yardım kutusunu çaldığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlıkaya beldesi ve Ortaköy Balcı camilerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, S.Ş'nin camiye girdiğini ve yardım kutusunu aldığını tespit etti.

Ekipler, S.Ş'yi, Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında madeni ve kağıt paralar ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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