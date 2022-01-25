Son dakika: Aksaray'da adliye çıkışında kardeşini tüfekle öldüren zanlı yakalandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da davalı iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Aksaray Adliyesi'nde miras davası olan Muammer Ç. (56) ile kardeşi Mustafa Ç. (53) arasında, mahkeme çıkışı otoparkta tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Muammer Ç, aracındaki pompalı tüfekle kardeşi Mustafa Ç'nin aracına 7 kez ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mustafa Ç, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Mustafa Ç. hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçmaya çalışan Muammer Ç, adliyeye tutuklu sanık getiren jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, 2 Nisan 2021'de aynı ailede miras yüzünden kavga çıkmış Cemal Ç. (90) bıçakla, çocukları Muammer, Mustafa, Gülsever ile gelini Döndü ve damadı Süleyman Ç'yi yaralamıştı. Gelin Döndü Ç, hayatını kaybetmişti.