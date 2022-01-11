Son dakika! Akdeniz depremi nerede oldu, nerelerde hissedildi? Hatay ve Adana'da hissedildi mi?

Sabah saatleri gerçekleşen Akdeniz depremi birçok ilde ve ilçelerde hissedildi. İnsanları korkutan deprem, Kandilli Rasathanesi şiddetini açıklamıştır. Akdeniz'in birçok ilinde hissedilen bu deprem sabah saatleri 04:07'de gerçekleşmiştir. Adana, Hatay, Antalya ve Mersin'de hissedilen Akdeniz depremi, iç kesimlerde kalan Burdur, Isparta, Konya ve Karaman'ın bazı ilçelerinde hissedilmiştir. Depremin ayrıntıları AFAD ve Kandilli tarafından paylaşıldı. Akdeniz depremi kaç şiddetinde meydana geldi? Hatay ve Adana'da hissedildi mi? Şiddeti kaç? Akdeniz depremi hangi ilde oldu? Deprem mi oldu? Akdeniz depremi nerede oldu? Akdeniz depremi nerelerde hissedildi?

AKDENİZ DEPREMİ

Kandilli Rasathanesi şiddetini açıklamıştır. Akdeniz'in birçok ilinde hissedilen bu deprem sabah saatleri 04:07'de gerçekleşmiştir. AFAD'dan alınan bilgiye göre Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında saat 04:07'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 36,3 km olarak açıklandı. KKTC, Hatay, Konya, Adana, Antalya ve birçok ilden hissedildiği açıklandı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem 6.2 şiddetinde meydana gelmiştir. Depremin can ve mal kaybına neden olup olmadığına yönelik henüz bir açıklama bulunmamaktadır. İlk incelemelere göre depremin Türkiye'nin komşuları Lübnan, Filistin gibi ülkelerde de hissedildiği öne sürülmüştür.

HATAY VE ADANA'DA HİSSEDİLDİ Mİ?

Akdeniz'in birçok ilinde hissedilen bu deprem sabah saatleri 04:07'de gerçekleşmiştir. AFAD'dan alınan bilgiye göre Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında saat 04:07'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 36,3 km olarak açıklandı. KKTC, Hatay, Konya, Adana, Antalya ve birçok ilden hissedildiği açıklandı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem 6.2 şiddetinde meydana gelmiştir.

Adana, Hatay, Antalya ve Mersin'de hissedilen Akdeniz depremi, iç kesimlerde kalan Burdur, Isparta, Konya ve Karaman'ın bazı ilçelerinde hissedilmiştir.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet