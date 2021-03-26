Son dakika! Akdeniz'deki İrini Operasyonu'nun yetki süresi uzatıldı
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Son dakika! Akdeniz'deki İrini Operasyonu'nun yetki süresi uzatıldı

Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
Son dakika! Akdeniz'deki İrini Operasyonu'nun yetki süresi uzatıldı

Son dakika haberler... Avrupa Birliği (AB), Akdeniz'de Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için hayata geçirdiği tartışmalı İrini Operasyonu'nun yetki süresini 31 Mart 2023'e kadar uzattı.

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Avrupa Birliği (AB), Akdeniz'de Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için hayata geçirdiği tartışmalı İrini Operasyonu'nun yetki süresini 31 Mart 2023'e kadar uzattı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, uzatma kararının operasyonla ilgili stratejik değerlendirme sonrasında alındığı bildirildi.

Bu çerçevede ayrıca Libya'ya yönelik silah ambargosunun yürütülmesi sırasında operasyonca ele geçirilen malzemelerin imhasında uygulanacak düzenlemelerin de daha kesin şekilde tanımlandığı kaydedildi.

İrini Operasyonu, Libya konulu Berlin Konferansı sonrasında 31 Mart 2020'de başlatılmıştı. Operasyon, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir herakat olma özelliği taşıyor.

2292 No'lu BMGK kararında meşru hükümet olarak yer alan Milli Mutabakat Hükümeti ile istişare ve izin zorunlu kılınmış olmasına rağmen başlatılan İrini Operasyonu, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki çekiyor.

Bazı Avrupa ülkeleri, AB fonlarından yararlanabilmek için operasyona ses çıkarmazken daha cesur davranan bazı ülkeler ise tepkilerini koyarak operasyondan çekiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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