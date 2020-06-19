Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi Son dakika: AK Parti, temmuz ayında yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimi için mevcut başkan Mustafa Şentop'u aday gösterme kararı aldı.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 7-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek TBMM Başkanlığı seçimlerinde Mustafa Şentop'u tekrar aday göstereceklerini açıkladı. Bostancı, Mustafa Şentop'un tek aday olarak kalmasından dolayı temayül yoklamasına gerek kalmadığının da altını çizdi.

Naci Bostancı'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

"ŞENTOP, İKİNCİ DÖNEM İÇİN ADAYLIĞINI İLETTİ"

"12 Temmuz tarihi itibarıyla süre tamamlanıyor. Bu süreçte biz Meclis'teki arkadaşlarla görüşmeler, değerlendirmeler yaptık. İstişareler çerçevesinde Meclis Başkanlığı'na bir aday seçme konusunda Sayın Mustafa Şentop'u aday olarak görmek istediklerini ifade ettiler. Sayın Mustafa Şentop ikinci dönem itibarıyla da Meclis Başkanı adayı olarak adaylığını iletti.

"SEÇİMLERİN 7-14 TEMMUZ ARASINDA YAPILMASI GEREKİYOR"

2 Temmuz'da müracaatlar başlıyor. 7-14 Temmuz tarihleri arasında seçimlerin yapılması gerekiyor. Meclis'in genel eğilimi ilk tur seçimleri tamamlanması olaraktır. Birinci ve ikinci turda büyük çoğunluk, daha sonra salt çoğunluğunun oyu ile Meclis Başkanlığı seçilebilir. Takdir Genel Kurulun ve Meclis'indir. Aday olarak Mustafa Şentop'u göstereceğiz. Bu durumu kamuoyuna iletmek için bu basın toplantısını düzenledik.