Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili Ömer Çelik'ten açıklama: Bu olay üzerinden hesaplaşma ahlaki değil

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, bir binanın 7. katından atlayarak yaşamına son verdi. Kara, olaydan önce çektiği videoda ise kaldığı yurtta baskılara maruz kaldığını ve psikolojik olarak yorulduğunu söyledi. Üniversite yetkililerinden alınan bilgilere göre de Kara'nın son 1 aydan bu yana birçok dersine girmediği ve içine kapanık olduğu da kaydedildi.

"KENDİME 3 SAAT AYIRABİLİYORUM"

Enes Kara çektiği videoda ailesinin zoruyla yurtta kaldığını söyleyerek, "Hiç kalmak istemememe ve bunu aileme defalarca söylemiş olmama rağmen bu yurtta kalmaya devam ediyorum. Defalarca söyledim ama beni burada kalmaya zorladılar. 3 saat gibi bir şey kalıyor ve kalan zamanda adam akıllı ders de çalışamıyorum. Çünkü psikolojik olarak yorgun oluyorum. Özgür hissetmiyorum kendimi 24 saatten kendime ayırabildiğim 3 saat falan." ifadelerini kullandı.

"İDEOLOJİK EGOLARIN KAVGASI BİR KENARA BIRAKILMALI"

Yaşanan olayın büyük infial yaratmasından sonra AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili bir açıklama geldi. Ömer Çelik, "Hepimiz Enes Kara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüreğimiz yandı. Enes Kara kardeşimizin yakınlarının ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyoruz. Gencecik bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ideolojik hesaplaşma ve ayrışma üretenlerin yaptığı şey asla kabul edilemez ve ahlaki değildir. Her ölüm insanı kendi ruhuyla yüzleştirmelidir. Bu büyük imtihandır. Hayatını kaybedenin acısı bizi buna götürmelidir. Ölüm üzerinden bile ayrışma üretenler, ideolojik egolarının kavgasını bir kenara bırakmalıdır..." ifadelerini kullandı.

ENES KARA'NIN BABASI: KALDIĞI YERDE HİÇBİR SORUN YOKTU

Olayın ardından Enes Kara'nın babası Mehmet Kara, yaşananları anlattı. Oğlunun kaldığı yurt hakkında bilgi sahibi olduğunu belirten Kara, şunları söyledi:

"Sürekli telefonla oynuyordu. İçine kapanık birisiydi. Fazla konuşmazdı. Çevresiyle falan da konuşmazdı. Videosunu izledim. Kaldığı yer güzel insanların kaldığı yer. Talebelerin kaldığı yer. Orada kalmasını tavsiye ettim. Devlet yurdunda başvuru yapmadık. Durumumuz iyi. Manevi olarak ahiretine faydası olsun istedim. Kaldığı yerde hiçbir sorun yoktu. Sürekli arkadaşlarıyla iletişim halindeydik. Birkaç ay kalır sonra alışır dedim. Cenazeyi aldık şu an dönüyoruz Hatay'a. Biz kimseden şikayetçi değiliz. Olaydan sonra durumunu daha iyi anladık."

ARKADAŞLARI ANMA TÖRENİ DÜZENLEDİ

Enes Kara için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde anma töreni de gerçekleştirildi. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde düzenlenen anma törenine katılan arkadaşları, saygı duruşunun ardından fakülte önüne karanfil bırakarak açıklamalarda bulundu.

Arkadaşları Enes Kara için toplandıklarını belirten Tıp Fakültesi öğrencisi Zeynep İlayda Baykendi, "Aldığımız haberle hepimiz derinden sarsıldık. Üzüntümüzü dile getirebilecek durumu ifade edebilecek tek bir kelime bulmak imkansız. Bugün burada Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve Enes'in arkadaşları olarak Enes'i anmak için toplandık. Enes sen her zaman kalbimizde olacaksın" dedi.

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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