Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunan tarafı ve Rum kesimi Türkiye'yi ve KKTC'yi başka ülkelere şikayet ederek hiçbir sonuç alamaz. Haksızlık ve hukuksuzluk yoluyla şimdiye kadar hiçbir sonuç alamadılar. Türkiye ve KKTC kendi çıkarlarını sonuna kadar koruyacaktır" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda görmeyecek. ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum yönetimini "Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesi istikrar arayışlarını bozan bir adımdır.

Adadaki her iki tarafa eşit davranmayan her adım hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. Rum kesimini tek muhatap kabul eden yaklaşımların şimdiye kadar sonuç almadığı görüldü. Bundan sonra da sonuç almayacaktır.

Yunan tarafı ve Rum kesimi Türkiye'yi ve KKTC'yi başka ülkelere şikayet ederek hiçbir sonuç alamaz. Haksızlık ve hukuksuzluk yoluyla şimdiye kadar hiçbir sonuç alamadılar. Türkiye ve KKTC kendi çıkarlarını sonuna kadar koruyacaktır."

Ayrıntılar geliyor...