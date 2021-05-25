Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu
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Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu

Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu
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Son dakika! AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, kendisine yönelik iddialarda bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sedat Peker, eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya yaptığı ziyaretle ilgili iddialarda bulunmuş; uyuşturucu ticaretine dair güzergahın kurulmasında Erkam Yıldırım'ın da rol aldığını öne sürmüştü.

"GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ" DEMİŞTİ

İddialar sonrasında kameraların karşısına geçen Binali Yıldırım, hukuki yolların da açık olduğunu belirterek, "Hukuki yoldan da hakkımızı arayacağız" demişti.

VENEZUELA GEZİSİNİN ARKA PLANINI ANLATMIŞTI

Binali Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela ziyareti ile ilgili iddialar hakkında yaptığı açıklamanın, kendisinden hemen önce açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın ifadeleriyle örtüşmemesi üzerine bir açıklama daha yapmıştı. Oğlunun Venezuela'ya biraz meraktan biraz da iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye gittiğini belirten Yıldırım, ziyaretin bir kereliğine olmak üzere aralık ayında gerçekleştiğini söylemişti.

Bu gelişmelerin ardından Erkam Yıldırım, kendisine yönelik iddialarda bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: 'Hukuki yoldan da hakkımızı arayacağız'
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: "Hukuki yoldan da hakkımızı arayacağız"
Son Dakika: Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama: Hukuki yollar açık, gerekli adımları atacağız
Son Dakika: Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama: Hukuki yollar açık, gerekli adımları atacağız
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Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler
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