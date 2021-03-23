Son dakika... AFYONKARAHİSAR Dinar'da kaza: 3 yaralı
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Son dakika... AFYONKARAHİSAR Dinar'da kaza: 3 yaralı

23.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:09

Gelen son dakika haberine göre Dinar'da kaza: 3 yaralıAfyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Dinar'da kaza: 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Dinar Dörtyol kavşağında meydana geldi. Murtaza Aygündüz'ün kullandığı 32 AAD 542 plakalı hafif ticari araç ile Emre Erdal Çetin'in kullandığı 35 AJ 4796 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Murtaza Aygündüz ile aynı araçta bulunan Ömer Rüştü Aygündüz ile diğer aracın sürücüsü Emre Erdal Çetin yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptığı yaralıları Dinar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılar hastanede tedaviye alındı. Araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Son dakika... AFYONKARAHİSAR Dinar'da kaza: 3 yaralı
Son dakika... AFYONKARAHİSAR Dinar'da kaza: 3 yaralı
Son dakika... AFYONKARAHİSAR Dinar'da kaza: 3 yaralı
Son dakika... AFYONKARAHİSAR Dinar'da kaza: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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