Son dakika... AFYONKARAHİSAR Dinar'da kaza: 3 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Dinar'da kaza: 3 yaralıAfyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Dinar'da kaza: 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Dinar Dörtyol kavşağında meydana geldi. Murtaza Aygündüz'ün kullandığı 32 AAD 542 plakalı hafif ticari araç ile Emre Erdal Çetin'in kullandığı 35 AJ 4796 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Murtaza Aygündüz ile aynı araçta bulunan Ömer Rüştü Aygündüz ile diğer aracın sürücüsü Emre Erdal Çetin yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptığı yaralıları Dinar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılar hastanede tedaviye alındı. Araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı