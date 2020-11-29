Son Dakika | Afyonkarahisar'da sahte para ile yakalan 2 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Afyonkarahisar'da sahte para ile yakalan 2 şüpheli gözaltına alındı

29.11.2020 19:25 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:28
Son Dakika | Afyonkarahisar'da sahte para ile yakalan 2 şüpheli gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, kullandıkları otomobilde sahte 12 bin 650 lira çıkan iki şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, kullandıkları otomobilde sahte 12 bin 650 lira çıkan iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Hocalar ilçesinde yol uygulamasında şüphelenerek durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada, sahte 12 bin 650 lira ele geçirdi.

Araçta bulunan K.S. ve H.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

2020'de başımıza daha neler gelecek? Korona bitmeden başka bir kabus yeniden hortladı
2020'de başımıza daha neler gelecek? Korona bitmeden başka bir kabus yeniden hortladı
Kadıköy'de Fenerbahçe buz kesti! Beşiktaş, golcü futbolcusuyla farkı 2'ye çıkardı
Kadıköy'de Fenerbahçe buz kesti! Beşiktaş, golcü futbolcusuyla farkı 2'ye çıkardı
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin

Şüpheliler hakkında "parada sahtecilik" suçundan adli işlem yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

İlgili Haberler

Afyonkarahisar'da Iraklı 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı (2)
Afyonkarahisar'da Iraklı 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı (2)
Son dakika haberi | AFYONKARAHİSAR - Terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 zanlı yakalandı
Son dakika haberi | AFYONKARAHİSAR - Terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 zanlı yakalandı
Afyonkarahisar'da yakalanan Iraklı 2 DEAŞ şüphelisi adliyede
Afyonkarahisar'da yakalanan Iraklı 2 DEAŞ şüphelisi adliyede
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Cevdet Yılmaz Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enes Batur Sezen Aksu Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Gönül Utku Yuvakuran
Tüm Haberler Türk Bursa Antalya Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Afyonkarahisar'da sahte para ile yakalan 2 şüpheli gözaltına alındı - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 19:30:32. #1.14#
title