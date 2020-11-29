Son Dakika | Afyonkarahisar'da sahte para ile yakalan 2 şüpheli gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, kullandıkları otomobilde sahte 12 bin 650 lira çıkan iki şüpheli gözaltına alındı.