Son dakika! Afyonkarahisar'da kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boş kaldı

Son dakika gündem haberi: Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Konya'da kısıtlama öncesi kent merkezinde marketlerde kısa süreli de olsa yoğunluk yaşandı. Saat 21.00'den itibaren kentin önemli noktaları sessizliğe büründü. Zafer, Mevlana Meydanı ile Alaaddin Bulvarı'nın yanı sıra Kule ve Nalçacı Caddesi'ndeki hareketlilik yerini sessizliğe bıraktı. Polis ekipleri, il genelinde denetim ve uygulamalara başladı.

Afyonkarahisar

Kentin işlek noktalardan Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu ve Ordu Bulvarı başta olmak üzere cadde ile sokaklarda kısıtlamayla insan ve araç yoğunluğu oldukça azaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların hassasiyet gösterdikleri gözlendi. Polis ve jandarma ekipleri, sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz