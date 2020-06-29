Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
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Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti

Son dakika: Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bir pazar yerine 4 roket ve bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 23 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil de yaralandı.

29.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:31

Afganistan'da 4 roket ve bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 23 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil de yaralandı.

Afganistan'ın Helmand eyaletinde yaklaşık 20 bin nüfuslu bir kasaba olan Sangin'de düzenlenen terör saldırısında 23 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil de yaralandı.

4 ROKET FESTİVAL ALANINA DÜŞTÜ

Valilik ofisinden yapılan açıklamada, 4 roketin bir festival alanına düştüğü ve akabinde bomba yüklü aracın patladığı ifade edildi. Terör saldırısında 2 Taliban üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

SALDIRILARI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Açıklamada, saldırıların Taliban tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. Görgü tanıkları saldırıların halkın pazarda alışveriş yaptığı sırada düzenlendiğini söyledi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı. Helmand'ın Sangin ilçesinin çoğu bölgesi Taliban kontrolünde bulunuyor.

HELMAND'DA 2 GÜNDE 2 SALDIRI

Helmand'da dün düzenlenen terör saldırısında yol kenarına döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirmişti.

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Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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