Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şiilerin yoğun olduğu bölgede patlama! Çok sayıda yaralı var
Son dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şiilerin yoğun olduğu bölgede patlama meydana geldi. Çok sayıda yaralanın olduğu olayda ölü olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Saldırının son 2 saldırıda olduğu gibi Şiilerin yoğun olduğu bölgede gerçekleştirilmesi dikkat çekti.
Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından hareketli günler geçiren Afganistan'da büyük bir patlama meydana geldi. Kabil'in batısında Şiilerin çoğunlukta olduğu bölgede meydana gelen patlama nedeniyle çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
BOMBA KENTSEL ALANDA İNFİLAK ETTİ
İran medyasına göre gördü tanıkları, patlamanın bir kentsel alana yerleştirilen bir bombanın infilak etmesiyle gerçekleştiğini aktardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Patlamada ölen yolup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.
SALDIRI YAPILAN SON 2 BÖLGEDE ŞİİLER YOĞUNLUKTA
Diğer yandan Afganistan'da gerçekleştirilen son 2 bombalı saldırıda da yine Şiilerin yoğunlukta olduğu bölge ve caminin seçilmesi dikkat çekti. Son yapılan saldırıyla birlikte Şiilerin yoğun olduğu bölgeye gerçekleştirilen saldırı sayısı 3'e çıktı.
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