Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şiilerin yoğun olduğu bölgede patlama! Çok sayıda yaralı var

Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından hareketli günler geçiren Afganistan'da büyük bir patlama meydana geldi. Kabil'in batısında Şiilerin çoğunlukta olduğu bölgede meydana gelen patlama nedeniyle çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

BOMBA KENTSEL ALANDA İNFİLAK ETTİ

İran medyasına göre gördü tanıkları, patlamanın bir kentsel alana yerleştirilen bir bombanın infilak etmesiyle gerçekleştiğini aktardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Patlamada ölen yolup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

SALDIRI YAPILAN SON 2 BÖLGEDE ŞİİLER YOĞUNLUKTA

Diğer yandan Afganistan'da gerçekleştirilen son 2 bombalı saldırıda da yine Şiilerin yoğunlukta olduğu bölge ve caminin seçilmesi dikkat çekti. Son yapılan saldırıyla birlikte Şiilerin yoğun olduğu bölgeye gerçekleştirilen saldırı sayısı 3'e çıktı.

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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