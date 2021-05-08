Son Dakika! Afganistan'da okul önünde bombalı saldırı: 25 kişi öldü
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Son Dakika! Afganistan'da okul önünde bombalı saldırı: 25 kişi öldü

Son Dakika! Afganistan'da okul önünde bombalı saldırı: 25 kişi öldü
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya

Son dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de iftar saatlerinde bir okulun önünde düzenlenen bombalı saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryan, başkent Kabil'in batısında bulunan ve Şiilerin yaşadığı Daşt e Barçi semtindeki Seyid el-Şahda okulu yakınında düzenlenen bombalı saldırıda 25 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği bilgisini veren Aryan, patlamada 50 kişinin de yaralandığını kaydetti.

PATLAMA SONRASI ÖFKELİ HALK AMBULANSLARA SALDIRDI

Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Gulam Dastigar Nazari, öfkeli kalabalıkların ambulanslara saldırdığını ve sağlık çalışanlarını darbettiğini söyledi.

Nazari, bölge sakinlerine ambulansların bölgeye serbest girişine izin vermeleri çağrısı yaptı.

Saldırıyı henüz herhangi bir örgüt üstlenmedi.

- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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