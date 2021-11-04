Son Dakika | Adana merkezli iki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son Dakika | Adana merkezli iki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Son Dakika | Adana merkezli iki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Adana merkezli iki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana merkezli iki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda yürüttükleri çalışmada örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, mahrem imamlarla irtibatlarının bulunduğu, Banka Asya hesaplarında örgüt talimatı doğrultusunda artırımda bulunduğu, kapatılan derneklere üye olduğu ve para yardımı yaptığı, ByLock yazışma içeriklerinde adının geçtiği belirtilen 10 şüphelinin adreslerini tespit etti.

Adana'da 9 ve Bingöl'de bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri
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