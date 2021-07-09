Son dakika: Adana'da yüksekten düşen down sendromlu genç öldü
Son dakika haberleri... Adana'da yüksekten düşen down sendromlu genç hayatını kaybetti.
Adana'da yüksekten düşen down sendromlu genç hayatını kaybetti.
Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde 8 katlı bir apartmanın 4. katında oturan down sendromlu Alpay Aspar (25), ailesinin evde olduğu sırada pencereden düşerek ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Aspar'ın olay yerinde öldüğünü belirledi.
Aspar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney