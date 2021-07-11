Son dakika! Adana'da polis, ev ve iş yerlerini gezerek Kadın Destek Uygulaması'nı anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Adana'da polis, ev ve iş yerlerini gezerek Kadın Destek Uygulaması'nı anlattı

Son dakika! Adana'da polis, ev ve iş yerlerini gezerek Kadın Destek Uygulaması'nı anlattı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da polis ekipleri, sokakta karşılaştığı, ziyaret ettiği ev ve iş yerlerindeki kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

Adana'da polis ekipleri, sokakta karşılaştığı, ziyaret ettiği ev ve iş yerlerindeki kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla sokakları gezdi, ev ve iş yerlerini ziyaret ederek kadınlarla görüştü.

Ekipler, görüştüğü kadınlara KADES programını tanıtıp kullanımıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürlerden dağıttı.

Evinde ziyaret edilen iki çocuk annesi Pınar Şahin (42), bu sırada gazetecilere, "Şiddet gören kadınlar korkmasınlar, KADES'e güvensinler." dedi.

Son dakika! Adana'da polis, ev ve iş yerlerini gezerek Kadın Destek Uygulaması'nı anlattı
Son dakika! Adana'da polis, ev ve iş yerlerini gezerek Kadın Destek Uygulaması'nı anlattı
Son dakika! Adana'da polis, ev ve iş yerlerini gezerek Kadın Destek Uygulaması'nı anlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Deniz kıyısına vuran mayın tetikleyicisi ürküttü! Plajda gergin bekleyiş var
Deniz kıyısına vuran mayın tetikleyicisi ürküttü! Plajda gergin bekleyiş var
Son Dakika | Somali'de Banadir bölge polis komutanının konvoyuna bombalı saldırı
Son Dakika | Somali'de Banadir bölge polis komutanının konvoyuna bombalı saldırı
Doğum sırasında düşürüldüğü iddia edilen Azra bebek ölüm kalım savaşı veriyor! Aile soluğu savcılıkta aldı
Doğum sırasında düşürüldüğü iddia edilen Azra bebek ölüm kalım savaşı veriyor! Aile soluğu savcılıkta aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Demet Akalın Petek Dinçöz Şeyma Subaşı Sertab Erener
Spor Ali Koç Burak Elmas Abdullah Avcı Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Adana'da polis, ev ve iş yerlerini gezerek Kadın Destek Uygulaması'nı anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 10:30:19. #1.14#

title