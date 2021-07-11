Son dakika! Adana'da polis, ev ve iş yerlerini gezerek Kadın Destek Uygulaması'nı anlattı

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da polis ekipleri, sokakta karşılaştığı, ziyaret ettiği ev ve iş yerlerindeki kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.