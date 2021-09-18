Son dakika... Adana'da asker kınasında silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika... Adana'da asker kınasında silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Adana'da asker kınasında silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haber: Adana'da asker kınasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Adana'da asker kınasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Olaya karışan 3 kişi suç aletleriyle birlikte yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, asker kınasında katılan Salih Can G., ismi öğrenilemeyen 3 kişi ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce, şüphelilerden biri Salih Can G.'yi pompalı tüfekle vurdu. Bunun üzerine asker kınasına katılan kişiler arasında arbede çıktı. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Polis kınada bulunan kabalık grubu güçlükle dağıttı. Yaralı Salih Can G.'yi polis ekip aracıyla hastaneye kaldırdı. Sol omuz bölgesine yaralanan Salih Can G. tedavi altına alındı.

Polis olaya karışan 3 şüpheliyi suç aletleriyle gözaltına alarak polis merkezine götürdü. - ADANA

Son dakika... Adana'da asker kınasında silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika... Adana'da asker kınasında silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika... Adana'da asker kınasında silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika... Adana'da asker kınasında silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika... Adana'da asker kınasında silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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