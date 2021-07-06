Asansörde mahsur kalan su dağıtıcısını itfaiye kurtardı
Adana'da bir apartmanın asansöründe mahsur kalan su dağıtıcısı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adana'da bir apartmanın asansöründe mahsur kalan su dağıtıcısı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katına sipariş götüren su dağıtıcısı Cumhur Kozanoğlu'nun (55) bindiği asansör, ara katta servis dışı kaldı.
Asansörde mahsur kalan Kozanoğlu alarmı kullanarak yardım istedi.
Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri, mahsur kalan Kozanoğlu'nu asansörün kapısını levyeyle açarak kurtardı.
Kozanoğlu, gazetecilere, asansörde yaklaşık yarım saat mahsur kaldığını belirterek, "Kalp krizi geçirecektim." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun