Son Dakika | ADANA Babalar Günü'nde denize giren oğlunu kurtarmaya çalışırken boğuldu -3
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | ADANA Babalar Günü'nde denize giren oğlunu kurtarmaya çalışırken boğuldu -3

Son dakika haberleri... Babalar Günü'nde denize giren oğlunu kurtarmaya çalışırken boğuldu (2)SAHİLDEKİ MERAKLILARDAN CANLI YAYINOrman Plajı'nda denize açıldıktan sonra gözden kaybolan 9 yaşındaki Ali Ercan Karayiğit'i bulmak için su altı polislerinin çalışması devam ederken sahilde çoğu maske takmayan ve sosyal...

21.06.2020 19:25 | Son Güncelleme: 21.06.2020 19:55

Babalar Günü'nde denize giren oğlunu kurtarmaya çalışırken boğuldu (2)

SAHİLDEKİ MERAKLILARDAN CANLI YAYIN

Orman Plajı'nda denize açıldıktan sonra gözden kaybolan 9 yaşındaki Ali Ercan Karayiğit'i bulmak için su altı polislerinin çalışması devam ederken sahilde çoğu maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan kalabalığın çalışmaları cep telefonlarıyla canlı yayınlaması ve özçekim yapması dikkat çekti. Karayiğit'in yakınlarının ise iyi bir haber alabilmek için sahilde umutla bekleyişi devam ediyor.

Son Dakika | ADANA Babalar Günü'nde denize giren oğlunu kurtarmaya çalışırken boğuldu -3

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Haber
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi Haber
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf Haber
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir Haber
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Salgının başladığı Çin'den yeni uyarı: Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor Haber
Salgının başladığı Çin'den yeni uyarı: Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Son Dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Son Dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Husumetli aileler ikinci kez birbirine girdi, 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı
Husumetli aileler ikinci kez birbirine girdi, 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı
Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün
Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti
Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü
Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var
Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var
Yaz ortasında kardan adam yapıp kar topu oynadılar
Yaz ortasında kardan adam yapıp kar topu oynadılar
Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü
Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü
Sabah saatlerinde meydana gelen güneş tutulması İstanbul'dan görüntülendi
Sabah saatlerinde meydana gelen güneş tutulması İstanbul'dan görüntülendi
19 yaşındaki apartman sakini, tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı
19 yaşındaki apartman sakini, tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
DJ'lik yapan arkadaşını vuran şahıs, 'Şakalaşırken oldu' dedi
DJ'lik yapan arkadaşını vuran şahıs, "Şakalaşırken oldu" dedi
Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz
Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı
Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu
Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Halife Hafter Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Alişan Cem Yılmaz Burcu Esmersoy
Spor Adem Büyük Ozan Tufan Gökhan Gönül Yılmaz Vural Tahir Karapınar
Daha Fazla Ateş Kadın Şehit Bodrum
Şu an buradasınız: Son Dakika | ADANA Babalar Günü'nde denize giren oğlunu kurtarmaya çalışırken boğuldu -3 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 20:07:07. #1.14#
title