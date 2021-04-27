Adalet Bakanlığı, kapanma nedeniyle yazılı ve sözlü sınavları erteledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adalet Bakanlığı, kapanma nedeniyle yazılı ve sözlü sınavları erteledi

Adalet Bakanlığı, kapanma nedeniyle yazılı ve sözlü sınavları erteledi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adalet Bakanlığı, tam kapanma kararı verilen 30 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 arasındaki yazılı ve sözlü sınavları ileri bir tarihe erteledi.

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurmuştu. Adalet Bakanlığı da tam kapanma nedeniyle 30 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 arasındaki yazılı ve sözlü sınavların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

YENİ SINAV TARİHLERİ İLAN EDİLECEK

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Covid-19 salgını kapsamında alınan kararlar ve bu kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge içeriği dikkate alınarak daha önce ilan edilen ve 30 Nisan 2021- 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan; hakim ve savcı adaylığı mülakatları, icra müdür ve müdür yardımcılığı mülakatları, bakanlığımız taşra teşkilatı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavları, bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile ceza ve infaz kurumları sürekli işçi ve sözleşmeli personel alımına ilişkin boy- kilo ölçümü, uygulamalı veya sözlü sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri ilgili Adalet Komisyonları ve Bakanlığımızca daha sonra duyurulacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı
BUDO seferlerine ara verilecek
BUDO seferlerine ara verilecek
Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor
Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Engin Altay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hakan Altun Serdar Ortaç Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Yılmaz Vural Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adalet Bakanlığı, kapanma nedeniyle yazılı ve sözlü sınavları erteledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 23:59:45. #1.16#

title