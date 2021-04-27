Adalet Bakanlığı, kapanma nedeniyle yazılı ve sözlü sınavları erteledi

Adalet Bakanlığı, tam kapanma kararı verilen 30 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 arasındaki yazılı ve sözlü sınavları ileri bir tarihe erteledi.

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurmuştu. Adalet Bakanlığı da tam kapanma nedeniyle 30 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 arasındaki yazılı ve sözlü sınavların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

YENİ SINAV TARİHLERİ İLAN EDİLECEK

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Covid-19 salgını kapsamında alınan kararlar ve bu kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge içeriği dikkate alınarak daha önce ilan edilen ve 30 Nisan 2021- 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan; hakim ve savcı adaylığı mülakatları, icra müdür ve müdür yardımcılığı mülakatları, bakanlığımız taşra teşkilatı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavları, bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile ceza ve infaz kurumları sürekli işçi ve sözleşmeli personel alımına ilişkin boy- kilo ölçümü, uygulamalı veya sözlü sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri ilgili Adalet Komisyonları ve Bakanlığımızca daha sonra duyurulacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı