Son dakika haber: Adalet Bakanı Gül, YTB Başkanı Eren ve Almanya'dan gelen STK yöneticilerini kabul etti

Gelen son dakika haberlerine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki heyeti kabul etti.