Son dakika haber: Adalet Bakanı Gül, YTB Başkanı Eren ve Almanya'dan gelen STK yöneticilerini kabul etti
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Son dakika haber: Adalet Bakanı Gül, YTB Başkanı Eren ve Almanya'dan gelen STK yöneticilerini kabul etti

Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Adalet Bakanlığındaki kabule, AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM YTB Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya, YTB Başkan Yardımcısı Hadi Turus ve Avrupa'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Son dakika haber: Adalet Bakanı Gül, YTB Başkanı Eren ve Almanya'dan gelen STK yöneticilerini kabul etti
Son dakika haber: Adalet Bakanı Gül, YTB Başkanı Eren ve Almanya'dan gelen STK yöneticilerini kabul etti
Son dakika haber: Adalet Bakanı Gül, YTB Başkanı Eren ve Almanya'dan gelen STK yöneticilerini kabul etti
Son dakika haber: Adalet Bakanı Gül, YTB Başkanı Eren ve Almanya'dan gelen STK yöneticilerini kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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