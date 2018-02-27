Adalet Bakanı Gül: Salih Müslim İçin Çekya ile Takas Söz Konusu Değil

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim ile ilgili takas iddialarına ilişkin, "Çekya'dan takas talebi söz konusu değildir. Öyle bir müracaat ya da konu gündemde değil. (Takas ile ilgili) Bahsi geçen iki kişi, Van Cezaevinde yatmaktadırlar."

ÇEK BASINI İDDİA ETMİŞTİ

Çek basını, Çekya hükümetinin Prag'da gözaltına alınan Salih Müslüm ile Türkiye'de gözaltına alınan iki Çekya vatandaşı ile takas edileceği şeklinde bir öneride bulunduğunu iddia etmişti.

İki Çekya vatandaşı Suriye sınırında, YPG üyeliğinden tutuklanmıştı.

"SUÇLUYU KORUMAK ANLAMINA GELİR"

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, "Salih Müslim'in bugün mahkemeye çıkmasını bekliyoruz, eğer uluslararası sözleşme gereği geçici tutuklama çıkarsa, iade evraklarımızı göndereceğiz. Müslim ile (Türkiye'deki Çek Cumhuriyeti vatandaşı tutukluların) takası söz konusu değil. Türk Interpol'ü ile Çek Cumhuriyeti Interpol'ü işbirliği içinde, mahkemenin kararı vardır; eğer bakış açısı farklı ise suçluyu korumak anlamına gelir" dedi.