Son Dakika: ABD, Türkiye'ye mühimmat desteği vermek istiyor

03.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:24

İdlib'de 34 askerimizin Esed Rejimi tarafından şehit edilmesinin ardından Türkiye'ye gelen ABD'nin Suriye Özel Temcilcisi James Jeffrey, Türkiye'ye İdlib için mühimmat sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

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