Son Dakika: ABD, Türkiye'ye mühimmat desteği vermek istiyor
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Son Dakika: ABD, Türkiye'ye mühimmat desteği vermek istiyor

Son dakika: Dün akşam Türkiye'ye gelen ve bugün İdlib'e giderek incelemelerde bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Türkiye'ye mühimmat sağlamak istediklerini açıkladı.

03.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:24
Son Dakika: ABD, Türkiye'ye mühimmat desteği vermek istiyor

İdlib'de 34 askerimizin Esed Rejimi tarafından şehit edilmesinin ardından 'ye gelen ABD'nin Özel Temcilcisi James Jeffrey, Türkiye'ye İdlib için mühimmat sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

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Haber Videosu

: ABD, Türkiye'ye mühimmat desteği vermek istiyor
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