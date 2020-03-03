Son Dakika: ABD, Türkiye'ye mühimmat desteği vermek istiyor
Son dakika: Dün akşam Türkiye'ye gelen ve bugün İdlib'e giderek incelemelerde bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Türkiye'ye mühimmat sağlamak istediklerini açıkladı.
03.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:24
İdlib'de 34 askerimizin Esed Rejimi tarafından şehit edilmesinin ardından Türkiye'ye gelen ABD'nin Suriye Özel Temcilcisi James Jeffrey, Türkiye'ye İdlib için mühimmat sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.
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