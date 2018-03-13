Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Görevden Alındı, Yerine CIA Başkanı Atandı

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alarak yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'yu getireceğini açıkladı.

TRUMP DUYURDU: YENİ BAKAN POMPEO

ABD Başkanı Trump, Twitter'dan "CIA Direktörü Mike Pompeo yeni Dışişleri Bakanımız olacak. Harika bir iş çıkarak. Rex Tillerson'a hizmeti için teşekkür ederiz. Gina Haspel CIA'in yeni direktörü ve bu göreve gelen ilk kadın olacak. Herkese tebrikler" ifadesini kullandı.

CIA Direktörü Mike Pompeo

ABD BAŞKANI, "FAZLA DÜZEN ADAMI" DİYE TANIMLIYORDU

Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan bilgilere göre, uzun bir süredir Tillerson ile çatışma halinde olan Trump'ın Tillerson'u "fazla düzen adamı" olarak değerlendiriyordu ve bu nedenle Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmesine ve ticaret anlaşmaları cephesinde sıkı pazarlıklara hazırlandığı bir süreçte değişiklik yapma ihtiyacı hissetti.

AFRİKA TURUNDAN DÖNER DÖNMEZ GÖREVDEN ALINDI

Amerikan medyası aylardır Trump'ın Tillerson'ı kovacağı yönünde haberler yapıyordu ve ABD lideri her seferinde bu haberleri yalanladı. Ancak Tillerson, ilk Afrika turundan döner dönmez görevinden alındı.

2017 YILINDA GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Donald Trump tarafından 13 Aralık 2016 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı olarak aday gösterilen iş adamı Rex Tillerson‬, 1 Şubat 2017 tarihinde ABD Kongresi'ndeki onay süreci tamamlandıktan sonra ABD Dışişleri Bakanlığı görevine başlamıştı.